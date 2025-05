TrigNO e Chiara Bacci insieme dopo Amici. Il cantante, 23 anni, ha pubblicato su TikTok un video insieme alla ballerina, 22 anni, mentre cantano e ballano sulle note di D’amore non si muore, brano del vincitore della categoria canto della 24esima edizione del talent show. La didascalia del post è un verso della canzone stessa: "Che dici? Ce ne andiamo al mare". E nel video la coppia mostra il litorale sullo sfondo.

Ospiti a Verissimo, il cantante e la ballerina avevano parlato della loro storia d'amore e del loro futuro fuori da Amici. "L'ho portata a Milano da me, stiamo facendo questa convivenza", ha raccontato TrigNO, rivelando anche la sorpresa che la fidanzata ha pensato per lui insieme ai genitori: "Sono arrivato ad Asti dopo la finale di Amici e Chiara era lì che mi aspettava con i miei genitori. Avevano cenato insieme mentre ero in viaggio. Mi hanno fatto questa sorpresa".