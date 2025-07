Can Yaman: "Chiederò a Sara Bluma di sposarmi"

Can Yaman e Sara Bluma presto sposi? L'attore turco, 35 anni, ha rivelato di voler chiedere la mano alla dj. "Sono innamorato e la sposerò. Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni", assicura Can Yaman al settimanale Oggi.

Can Yaman e Sara Bluma hanno ufficializzato la loro relazione a fine giugno all'Italian Global Series Festival, dove hanno sfilato mano nella mano, scambiandosi anche un bacio davanti ai fotografi. La coppia è partita poi per la Turchia, terra natale dell'attore.

Sara Bluma è il nome d’arte di Sara Chichani ed è una dj di origini algerine che sui social conta più di 50mila follower. Sara Bluma ha una carriera avviata nel mondo del clubbing europeo ed è molto conosciuta per le sue serate da dj tra Ibiza, Berlino e Parigi. È la creatrice di 'Boudoir', il format delle sue serate che fonde musica elettronica, burlesque e cabaret. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album Teenage Dream. È mamma di un bambino di nome Tristan, nato da una precedente relazione.

Nel video sotto, la prima apparizione in pubblico di Can Yaman e Sara Bluma.