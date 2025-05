Mauro Corona, l’addio al cagnolino Kurt

Mauro Corona annuncia sui social la scomparsa dell'amato cagnolino Kurt. "Dopo 11 anni di fedele, paziente, silenziosa compagnia, il nostro Kurt se n'è andato esprimendo dagli occhi stanchi la gratitudine di chi ama senza chiedere nulla", ha scritto lo scrittore, 74 anni, in un post su Instagram.

Nato a Baselga di Piné, in provincia di Trento, nel 1950, Mauro Corona è scrittore, alpinista e scultore. È cresciuto a Erto - paese d'origine dei genitori in Friuli-Venezia Giulia - dove vive tuttora. Mauro Corona ha spesso condiviso le sue due grandi passioni - per la scrittura e la montagna - anche con i suoi amati cagnolini, pubblicando sui social foto nella natura o nel suo studio, che lui chiama "la tana". "Kurt, un correttore di bozze speciale", aveva scritto, condividendo uno scatto con il cane. "Due uomini sono come due cani, s'incontrano e si annusano. Da lì o si mordono o vanno via assieme trotterellando", aveva scritto, citando Mario Rigoni Stern e pubblicando una foto tra la neve con due cani, tra cui lo stesso Kurt.

Nel 2018, Mauro Corona aveva annunciato la scomparsa del suo cagnolino Roci. "Dopo 16 anni di avventure per boschi e montagne, il mio migliore amico Roci, bastardino dal muso dolce, se n'è andato con discrezione e silenzio. Garrese sotto al ginocchio, in salita è sempre stato il più forte dei due. A dimostrazione che tenacia e amore battono il talento. Vigile e riservato, era vissuto così, quasi senza abbaiare", aveva scritto sui social lo scrittore.

Ospite a Verissimo, Mauro Corona aveva parlato della sua vita in solitaria. "Io vivo nella tana, dove sono circondato da cinque o seimila libri, sculture, scalpelli. Ho un letto, una tavola di legno su cui ho messo un materassino, in cui dormo pochissimo, circa tre ore a notte", aveva detto lo scrittore, sposato dal 1978 con Francesca De Damiani: "Vivendo così, con mia moglie ci vediamo poco. Sono un individuo egoista, mi piace stare da solo".