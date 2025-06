Rafael Nadal nominato Marchese da Re Felipe VI

Rafael Nadal è il nuovo marchese di Llevant, a Maiorca. La nomina è arrivata in occasione dell'11esimo anniversario della proclamazione di Re Felipe VI.

Felipe VI ha concesso i suoi primi titoli nobiliari a sei personalità spagnole per la loro “eccellente carriera”, tra queste anche Rafael Nadal, 39 anni, riconosciuto come uno dei migliori tennisti di sempre e uno dei più grandi atleti nella storia dello sport. Nato a Manacor (Maiorca), Rafael Nadal ha annunciato il ritiro dal tennis nel 2024 dopo la Coppa Davis.

Come spiega El Pais, il titolo ricevuto è ereditario e non può essere venduto o acquistato. La concessione del titolo non comporta benefici economici e non dà diritto a privilegi. Questi conferimenti si concretizzano tramite una lettera reale e diventano effettivi una volta che il decreto reale di concessione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, dove vengono specificati i dettagli e le condizioni del titolo concesso.