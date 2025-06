Paolo Ciavarro ricorda la mamma Eleonora Giorgi: “Mi manchi tanto”

Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e dell'attore Massimo Ciavarro, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un tenero scatto in ricordo della madre, scomparsa il 3 marzo 2025 all'età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas, diagnosticato due anni prima. La foto che il conduttore ha condiviso ritrae l'attrice mentre bacia dolcemente il figlio che è ancora un bambino. Paolo Ciavarro ha accompagnato l'immagine con una didascalia: "Mi manchi tanto", un cuore bianco e in sottofondo la canzone dei Pink Floyd Wish you were here.

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, il ricordo di Eleonora Giorgi a Verissimo

Ospiti a Verissimo Paolo Ciavarro insieme al fratello Andrea Rizzoli avevano raccontato gli ultimi giorni insieme alla madre. "Lei ci ripeteva sempre di essere felice, ma era tanto stanca. Gli ultimi giorni noi, egoisticamente, speravamo non finissero mai, perché nonostante tutte le difficoltà del caso mamma era lì, era il nostro appuntamento fisso. Ci scriveva dei messaggi e l'ultima sera ha trovato la forza di fare l'ultima videochiamata con Gabriele. Lei però è andata via felice".

Sempre a Verissimo, Paolo Ciavarro aveva raccontato il bellissimo rapporto della madre con il suo piccolo Gabriele: "Con Gabriele si è dedicata tantissimo e oggi il vuoto si sente più che mai. Facevano questo gioco con gli animali e Gabriele ha imparato tantissimo. Prima di andarsene la mamma mi ha raccomandato di continuare a comprargli e a fargli regali da parte sua".