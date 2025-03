Paolo Ciavarro: “Continuerò a fare regali a Gabriele da parte di nonna Eleonora”

Ospite a Verissimo insieme al fratello Andrea Rizzoli, Paolo Ciavarro condivide il dolore per la perdita della madre Eleonora Giorgi e il legame profondo che lei aveva con suo nipote Gabriele.

Paolo confessa: "La cosa che mi fa più male in assoluto è pensare che mamma non ci sarà nella vita di Gabriele". In questi tre anni, Eleonora è stata una presenza costante e un punto di riferimento: "Quando nasce un bambino anche la coppia viene messa a dura prova, e mamma c’è sempre stata con la sua saggezza e la sua esperienza".

Paolo racconta: "Lei gli regalava sempre degli animaletti. Prima di andarsene, uno dei suoi ultimi giorni di lucidità, mi ha chiesto di continuare a comprarli per lui. E io così ho fatto. L’altro giorno gli ho comprato un pappagallo e una rana e quando glieli ho dati, lui ha detto: I regali di nonna Ele!. E io sono scoppiato a piangere".

Paolo rivela anche una delle ultime richieste della madre: "Mi ha chiesto di raccontargli che è stata chiamata da Dio in cielo, che è andata lì per proteggerlo dall’alto".