Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli raccontano gli ultimi istanti con la mamma Eleonora Giorgi

Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli raccontano il loro ultimo anno accanto alla madre Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga battaglia contro la malattia. Ospiti a Verissimo, i due fratelli raccontano il legame indissolubile con lei e l'eredità d’amore che ha lasciato.

"Le abbiamo restituito tutto l’amore. È stato facile starle accanto perché lei è stata incredibile in questo anno e tre mesi", ricorda Paolo. Andrea parla dell'affetto che Eleonora ha avuto non solo su di loro, ma su tutto il Paese: "La più bella eredità che ci ha lasciato è l’amore di un intero paese".

Andrea e Paolo, pur avendo vissuto vite parallele, oggi si sentono più uniti: "Lei ci teneva perché sa che insieme siamo più forti". Paolo si rivolge al fratello: "Mamma era la colonna portante della mia vita e ora sei tu".

Anche il padre, Massimo Ciavarro, non ha mai lasciato sola Eleonora, rimanendole accanto fino alla fine: "La mattina che mamma se n’è andata, papà era lì dalle 5 e mezza. Lui c’è sempre stato".

Andrea condivide gli ultimi istanti di vita di Eleonora Giorgi: "Le abbiamo stretto la mano e lei se n'è andata via in quel momento. La bellezza e la tragedia si sono unite. È stato un momento stupendo, perché se non tieni la mano di tua mamma fino alla fine poi te ne penti".

Paolo ricorda: "Continuava a ripeterci: Siate felici". Anche negli ultimi giorni, Eleonora non ha mai perso il suo spirito: "Lei ha fatto battute fino alla fine. Non voleva vedere tristezza. Ci ha detto: Non voglio vedervi tristi, non voglio vedervi piangere. Amatevi", ricorda Andrea.