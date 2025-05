Alessandra Amoroso mostra il pancione nel video con Serena Brancale

Alessandra Amoroso e Serena Brancale unite dall’amicizia e anche dalla musica. Le due cantanti hanno annunciato un nuovo progetto musicale con un video in cui Alessandra Amoroso mostra il pancione.

A Verissimo, la cantante aveva rivelato che era stata proprio Serena Brancale, 36 anni, la prima a sapere della sua gravidanza, annunciata lo scorso febbraio. "Potevo anche non dirlo, però c'è stata una forza dentro di me che mi ha detto di dirlo a Serena. Lei poi mi ha raccontato una cosa sua personale molto bella, molto importante e molto intima. Lei era la persona giusta, non lo sapevano ancora nemmeno i miei genitori", aveva detto Alessandra Amoroso, 38 anni, aggiungendo che il Festival di Sanremo è stato la prima occasione in cui è salita su un palco in dolce attesa, riferendosi proprio all'esibizione con Serena Brancale durante la serata delle cover e dei duetti.

Anche Serena Brancale aveva parlato a Verissimo dell'amicizia con Alessandra Amoroso: "Sono stata fortunata, non conoscevo Alessandra prima di Sanremo. Ma dai primi messaggi che ci siamo mandate eravamo complici, eravamo amiche di banco. È scattata subito una chimica bella. Lei al Festival mi ha dato una carica enorme. Ci siamo dette tante cose, ci ritroviamo in tanti pensieri".