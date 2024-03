Ibrahim Çelikkol, la storia d'amore con Natali Yarcan: "Mi auguro che le nostre mani si stringano sempre"

L’attore turco, che interpreta Hakan nella serie Terra amara, non esclude in futuro di diventare ancora papà

Ibrahim Çelikkol parla a Verissimo della sua storia d'amore con Natali Yarcan: "Stiamo insieme da un anno e mezzo. Lei mi ha insegnato a camminare di nuovo. Mi auguro che le nostre mani si stringano sempre".

Già papà di Ali, nato nel 2019 dal matrimonio con Mihre Mutlu, l'attore turco, 42 anni, che interpreta Hakan in Terra amara, non esclude di diventare in futuro ancora papà: "Sono disposto ad abbracciare quello che la vita mi porterà".