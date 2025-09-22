Mediaset Infinity logo
22 settembre 2025

Sevda Erginci si è sposata: gli scatti del matrimonio dell'attrice di Forbidden Fruit

L'attrice turca che in Forbidden Fruit interpreta Zeynep condivide le foto del matrimonio con Efe Saydut

Sevda Erginci con il marito

Sevda Erginci, 31 anni, attrice turca conosciuta anche in Italia grazie al ruolo di Zeynep nella serie Forbidden Fruit, si è sposata con il fidanzato Efe Saydut. La coppia ha condiviso sui social alcune foto dei festeggiamenti per il matrimonio che si sono tenuti sabato 20 settembre sull'isola di Chios, in Grecia. "Il Signor e la Signora Saydut", scrive Sevda Erginci nella didascalia che accompagna alcuni teneri scatti con il marito realizzati dal fotografo Farrukh Beknazarov.

I festeggiamenti si sono svolti una settimana dopo il matrimonio civile di Sevda Erginci e Efe Saydut che si è tenuto in forma strettamente privata a Smirne, in Turchia. Le celebrazioni sono iniziate a inizio settembre, quando la coppia ha pubblicato su Instagram alcune foto del fidanzamento ufficiale svoltosi a Mardin, città di origine del padre dell'attrice. Sevda Erginci ha iniziato la relazione con l'architetto Efe Saydut, 36 anni, lo scorso anno.

Nata a Istanbul il 3 ottobre 1993, Sevda Erginci incomincia a interessarsi al mondo della recitazione all'età di 14 anni, quando inizia le sue prime esperienze a teatro. Oltre a formarsi come attrice, Sevda coltiva anche la sua passione per la danza e per lo studio del pianoforte. Nel 2018 veste i panni della co-protagonista femminile, accanto al protagonista maschile Onur Tuna, nella serie Forbidden Fruit, dove interpreta Zeynep Yilmaz.

Özge Özpirinççi, l'intervista in 100 secondi

Antonia Nocca, il bacio con Senza Cri

Andrea Bocelli: "Un discografico disse che potevo al massimo cantare in chiesa ai matrimoni"

La mamma di Aurora Tila: "I servizi sociali mi dissero che ero troppo apprensiva"

