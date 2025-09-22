Sevda Erginci, 31 anni, attrice turca conosciuta anche in Italia grazie al ruolo di Zeynep nella serie Forbidden Fruit, si è sposata con il fidanzato Efe Saydut. La coppia ha condiviso sui social alcune foto dei festeggiamenti per il matrimonio che si sono tenuti sabato 20 settembre sull'isola di Chios, in Grecia. "Il Signor e la Signora Saydut", scrive Sevda Erginci nella didascalia che accompagna alcuni teneri scatti con il marito realizzati dal fotografo Farrukh Beknazarov.

I festeggiamenti si sono svolti una settimana dopo il matrimonio civile di Sevda Erginci e Efe Saydut che si è tenuto in forma strettamente privata a Smirne, in Turchia. Le celebrazioni sono iniziate a inizio settembre, quando la coppia ha pubblicato su Instagram alcune foto del fidanzamento ufficiale svoltosi a Mardin, città di origine del padre dell'attrice. Sevda Erginci ha iniziato la relazione con l'architetto Efe Saydut, 36 anni, lo scorso anno.

Nata a Istanbul il 3 ottobre 1993, Sevda Erginci incomincia a interessarsi al mondo della recitazione all'età di 14 anni, quando inizia le sue prime esperienze a teatro. Oltre a formarsi come attrice, Sevda coltiva anche la sua passione per la danza e per lo studio del pianoforte. Nel 2018 veste i panni della co-protagonista femminile, accanto al protagonista maschile Onur Tuna, nella serie Forbidden Fruit, dove interpreta Zeynep Yilmaz.