Giulia De Lellis e Tony Effe festeggiano il primo mese della figlia

Giulia De Lellis follemente innamorata della sua piccola Priscilla. A una mese dalla nascita della bimba avuta con Tony Effe , la neomamma condivide sui social alcune foto di famiglia e un dolcissimo video che riprende un momento di coccole madre e figlia. "Il suo primo mese. Il mio da mamma e il suo da papà - scrive Giulia De Lellis nella didascalia che accompagna la pubblicazione su Instagram - Essere genitori è un viaggio pazzesco … il più incredibile, straordinario, intenso e complesso che ci sia. Ma senza dubbio il più bello della mia vita! Mi sento così benedetta che lei ci abbia scelti". Tra i commenti al carosello social anche quello di Tony Effe, che scrive: "Le mie bimbe".

Sui social, l'influencer, 29 anni, ha raccontato di aver avuto la febbre a 39 gradi a causa della mastite: "È un'infiammazione al seno. Chi allatta, o ha allattato, saprà di che sto parlando". Giulia De Lellis ha raccontato anche le sue prime settimane da mamma: "Io sono nella mia baby bubble totale, sono in una bolla d'amore per la mia bambina. Me la sono goduta, me la sto godendo, me la godrò ancora per un po'. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto, voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile. È una sensazione che non potrò mai trovare le parole per spiegare".



Fidanzati dal 2024, Giulia De Lellis e Tony Effe avevano annunciato di essere in attesa di una bambina a maggio 2025. L'8 ottobre avevano pubblicato il primo scatto della figlia, scrivendo: "La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego...". Sui social, l'influencer aveva poi ringraziato il compagno per averle tenuto la mano durante il parto: "Grazie all'amore della mia vita Tony Effe che non mi ha lasciata nemmeno un secondo".

Nel video sotto, la storia d'amore di Giulia De Lellis e Tony Effe.