Gianni Morandi e Anna Dan | Instagram: @morandi_official

Nell’immagine, Gianni e Anna sorridono guardando verso l’alto. I due sono ritratti anche mentre tagliano la torta nuziale decorata con frutta fresca e due cigni bianchi. Anna indossa un abito da sposa color crema , con scollatura a V e spalline sottili, mentre Gianni è in un classico completo scuro.

Gianni Morandi e la moglie Anna Dan festeggiano i 21 anni di matrimonio . Il cantante ha pubblicato su Instagram un collage di due foto del giorno delle nozze, accompagnato da una pensiero: "31 insieme, 21 anni di matrimonio".

Gianni Morandi e Anna Dan, una storia d’amore lunga 31 anni

Gianni Morandi, 81 anni il prossimo dicembre, e Anna Dan si sono conosciuti nel 1994. Dal loro amore, nel 1997, è nato Pietro, quarto figlio del cantante (che aveva già avuto Serena, Marianna e Marco dal precedente matrimonio con Laura Efrikian).

La coppia si è sposata l’11 novembre 2004. In più occasioni, Morandi ha parlato del legame che li unisce: "Stiamo molto bene insieme, mi aiuta molto. Lei è molto allegra, positiva, mi piace molto", aveva raccontato in un’intervista a Verissimo.