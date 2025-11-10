Fabio Fulco papà per la seconda volta: "Benvenuto al mondo, nostro Principe"

Fiocco azzurro per l’attore Fabio Fulco, 55 anni, che è diventato papà per la seconda volta.

L’annuncio è arrivato sui social, accompagnato da un’immagine con il tradizionale fiocco azzurro e da una tenera didascalia: "Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.".

L’attore e la moglie Veronica Papa avevano rivelato la gravidanza pochi mesi fa scrivendo: "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra favola".