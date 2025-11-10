Fabio Fulco papà per la seconda volta: "Benvenuto al mondo, nostro Principe"

Fiocco azzurro per l’attore Fabio Fulco, 55 anni, che è diventato papà per la seconda volta.
L’annuncio è arrivato sui social, accompagnato da un’immagine con il tradizionale fiocco azzurro e da una tenera didascalia: "Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.".
L’attore e la moglie Veronica Papa avevano rivelato la gravidanza pochi mesi fa scrivendo: "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra favola".
La coppia, insieme dal 2019, ha già una bambina, Agnes, nata nel 2021. Fulco aveva annunciato la sua nascita con un post simbolico dedicato a Madre Teresa di Calcutta, spiegando che proprio da lei avevano preso ispirazione per il nome.
Fabio Fulco e Veronica Papa si sono sposati nel marzo 2023 con rito civile, celebrando poi le nozze religiose a luglio dello stesso anno nella suggestiva cornice della Costiera Amalfitana, a Minori.
Ora, con l’arrivo del piccolo G. P., il cui nome non è ancora stato rivelato, la famiglia si allarga e si prepara a vivere un nuovo capitolo pieno d’amore.