Gli highlights di Verissimo dell'8 e del 9 novembre

Dalla gravidanza di Raffaella Fico al dolore di Amanda Sandrelli per la scomparsa del fratello Giovanni: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 8 e domenica 9 novembre.

Tra gli ospiti, c'è Antonietta Gargiulo, unica sopravvissuta alla strage di Cisterna di Latina, avvenuta per mano dell'ex marito che uccise le sue figlie prima di togliersi la vita.

Filomena Mastromarino racconta la sua nuova vita e il difficile periodo che sta affrontando accanto alla mamma.

Eliana Michelazzo spiega come sia cambiata la sua vita negli ultimi anni dopo il cosiddetto "Prati-gate".

Valentina Persia ricorda Salvo, il compagno scomparso a 42 anni.

Burak Tozkoparan rivela di essere single, mentre Patrizia Pellegrino racconta delle molestie subite da bambina.

Vanessa Incontrada, in studio con Gigi D'Alessio, annuncia le prossime nozze con Rossano Laurini a cui è legata dal 2007 e con cui ha avuto il figlio Isal.

Evelina Sgarbi torna a Verissimo per parlare del padre Vittorio Sgarbi e delle ultime notizie che lo riguardano.

Fiordaliso rivela di essere casta da vent'anni e Max Giusti ripercorre la sua carriera.

Infine, Leopoldo Mastelloni parla dell'ictus che lo ha colpito lo scorso luglio.

