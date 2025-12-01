Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi | Instagram: @lorenzo.riccardi17 e @claudiadionigi

Lorenzo Riccardi, 29 anni, e Claudia Dionigi, 35 anni, festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio e, per l’occasione, condividono un dolce video su Instagram.

Nel filmato, vediamo Lorenzo mentre solleva Claudia con un braccio e, stringendola a sé, la bacia dolcemente. "A noi, che non saremo perfetti ma insieme siamo proprio belli. Buon anniversario. Ti amo tantissimo", scrive l'ex tronista Lorenzo a corredo del video.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la storia d'amore

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono legati dal 2019. La loro storia è nata a Uomini e Donne, dove lui sedeva sul trono e lei era una delle corteggiatrici. Nel 2022 è arrivata la loro prima figlia, Maria Vittoria, e nel 2024 i due si sono sposati.

Ospiti nello studio di Verissimo a settembre 2024, Lorenzo e Claudia aveva raccontato il desiderio di allargare la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa", avevano raccontato.

A maggio 2025, la coppia aveva annunciato la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte, ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e fa esplodere di gioia la nostra famiglia".

L'11 ottobre 2025 è nato Leonardo Maria. "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", avevano scritto i genitori bis Lorenzo e Claudia, pubblicando il primo video con il figlio.