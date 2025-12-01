Cecilia Rodriguez e Ignazio Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

Dalle emozioni dopo la nascita della figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre, al desiderio di allargare la famiglia: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono raccontati a Verissimo.



"Rivivrei tante volte il parto perché è stato incredibile", spiega la modella e influencer, 35 anni. Ignazio Moser, 33 anni, racconta: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel".

I due neo genitori esprimono anche il desiderio di espandere ulteriormente la famiglia: "Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare, spero che il secondo ci metta meno tempo per arrivare rispetto alla prima gravidanza".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo.