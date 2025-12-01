Emma Bonino ricoverata a Roma: "Situazione stabile"

La sera di domenica 30 novembre, Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito a un malore, la leader di +Europa è arrivata all'ospedale in codice rosso.

Secondo quanto riferito da fonti interne al partito guidato da Emma Bonino e riportato da ANSA : "La situazione di Emma Bonino è stabile, si aspettano ulteriori accertamenti, ma la leader radicale è sempre stata vigile, da ieri sera, quando è stata ricoverata".

Nel 2015, Bonino aveva reso pubblica la diagnosi di tumore ai polmoni e, nel 2023, aveva annunciato di essere ufficialmente guarita.

Emma Bonino racconta la sua storia a Verissimo

Ospite di Verissimo nel marzo 2024, Emma Bonino aveva ripercorso la sua storia. La politica e attivista aveva ricordato quando si autoaccusò nel 1975 per aver abortito: "Non ho mai avuto dubbi di voler abortire. Non volevo quel bambino e non ho avuto figli neanche dopo: un figlio è per sempre e io per sempre non me lo so dire".

Emma Bonino aveva raccontato anche delle due bambine che aveva preso in affido: "Aurora e Rugiada erano figlie di due donne che avrebbero voluto abortire, ma che non erano riuscite a farlo. Siccome mi ero particolarmente affezionata a queste due donne, ho tenuto con me le loro bambine quando sono nate".