Emma Bonino ricoverata a Roma: "Situazione stabile"

La sera di domenica 30 novembre, Emma Bonino, 77 anni, è stata ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma. In seguito a un malore, la leader di +Europa è arrivata all'ospedale in codice rosso.
Secondo quanto riferito da fonti interne al partito guidato da Emma Bonino e riportato da ANSA : "La situazione di Emma Bonino è stabile, si aspettano ulteriori accertamenti, ma la leader radicale è sempre stata vigile, da ieri sera, quando è stata ricoverata".
Nel 2015, Bonino aveva reso pubblica la diagnosi di tumore ai polmoni e, nel 2023, aveva annunciato di essere ufficialmente guarita.
Ospite di Verissimo nel marzo 2024, Emma Bonino aveva ripercorso la sua storia. La politica e attivista aveva ricordato quando si autoaccusò nel 1975 per aver abortito: "Non ho mai avuto dubbi di voler abortire. Non volevo quel bambino e non ho avuto figli neanche dopo: un figlio è per sempre e io per sempre non me lo so dire".
Emma Bonino aveva raccontato anche delle due bambine che aveva preso in affido: "Aurora e Rugiada erano figlie di due donne che avrebbero voluto abortire, ma che non erano riuscite a farlo. Siccome mi ero particolarmente affezionata a queste due donne, ho tenuto con me le loro bambine quando sono nate".