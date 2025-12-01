Ultimo, il tenero video per il compleanno del figlio Enea

Ultimo con il figlio Enea | Instagram: @ultimopeterpan

Ultimo, 29 anni, condivide su Instagram un tenero video che ripercorre il primo anno di vita del figlio Enea, nato il 30 novembre 2024, dalla relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo, 25 anni.

Dai primi attimi in ospedale, con Enea tra le braccia di Jacqueline, ai teneri momenti in casa in cui mamma e papà lo coccolano, il video celebra il compleanno del piccolo ed è accompagnato da La parte migliore di me, la canzone che Ultimo ha scritto proprio per Enea.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, la storia d'amore e la nascita di Enea

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è legato dal 2021 a Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi. Lo scorso giugno, la coppia aveva annunciato l’arrivo del loro primo figlio proprio durante un concerto allo Stadio Olimpico. "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia", aveva detto Ultimo prima di baciare il pancione di Jacqueline.

Il 30 novembre 2024 Ultimo e Jacqueline sono diventati genitori: "La direzione perfetta per non perdermi più. Benvenuto piccoletto", aveva scritto il cantante sui social, pubblicando l'impronta dei piedini del figlio.

Il 27 gennaio 2025 il cantante ha compiuto 29 anni e ha festeggiato il primo compleanno da padre. Per l'occasione, Ultimo aveva condiviso su Instagram una tenera foto insieme alla compagna e al figlio, scrivendo: "Il primo compleanno da papà. L'ultimo compleanno da ventenne. Mi sento sempre appeso ad un filo lontano. Mi sento sempre Peter Pan".