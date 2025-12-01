Gli highlights di Verissimo del 29 e del 30 novembre

Dalla storia di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio al nuovo amore di Antonella Mosetti: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 29 e domenica 30 novembre.

Costantino Vitagliano ha presentato a Verissimo le donne più importanti della sua vita: la figlia Ayla e l'ex compagna Elisa Mariani. Mario Lavezzi ha ricordato l'amica Ornella Vanoni, ripercorrendo gli ultimi istanti di un'icona Senza fine.

Ece Uslu ha rivelato di essere single da sei anni. "In passato per anni ho inseguito l'amore e forse l'ho cercato troppo al punto di dimenticare me stessa", ha rivelato l'attrice turca, che interpreta Sumru ne La notte nel cuore.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso le emozioni dopo la nascita della figlia Clara Isabel.

A Verissimo sono state raccontate le storie di Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio, i genitori di Davide Ferrerio, il ragazzo in coma dal 2022, dopo un pestaggio per uno scambio di persona, e di Mihaela, la mamma di Patrizia Cormos, tragicamente morta nel 2024, inghiottita dalla furia del fiume Natisone.

Diego Dalla Palma ha spiegato i motivi che lo hanno portato a programmare la sua morte prima degli 80 anni.

I Pooh hanno ricordato Ornella Vanoni.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 29 e domenica 30 novembre.