Diego Dalla Palma: "Ho programmato la mia morte perché non voglio perdere la dignità"

Diego Dalla Palma spiega a Verissimo i motivi che lo hanno portato a programmare la sua morte prima degli 80 anni.

"La vecchiaia è la somma di tutte le malattie, ma la peggiore delle malattie nella vecchiaia è la paura di perdere la dignità", afferma il celebre make-up artist, 75 anni. Diego Dalla Palma assicura di aver davvero programmato la sua morte e di non voler arrivare agli 80 anni. "Non sono stanco di vivere, ma sono preoccupato e impaurito di quell'aspetto della mia vita futura. Ho assistito al dolore di mia madre - malata di Alzheimer - e di mio padre - che soffriva di cinque malattie invalidanti -, ho visto tanti amici, non voglio affrontare quel calvario", spiega il celebre make-up artist.

Per quanto riguarda la decisione di programmare il suo fine vita, spiega: "Non voglio suicidi assistiti e non voglio nemmeno pensare al suicidio. Ho programmato di sparire. Non voglio onorificenze o proclami. Ho già scelto il posto dove andrò. Un avvocato e un notaio si stanno occupando del mio testamento". Alla domanda se potrebbe cambiare idea, Diego Dalla Palma risponde: "Non lo so".