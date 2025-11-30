Tragedia del Natisone, la mamma di Patrizia Cormos: "Mia figlia le ha provate tutte per salvarsi"

"Vedere tua figlia morire in diretta è una cosa che non può avere senso. Non riesco a capire come sia potuto succedere. Oltre al dolore, provo rabbia": Mihaela, mamma di Patrizia Cormos, ripercorre a Verissimo la tragica vicenda di sua figlia che ha perso la vita a 20 anni, inghiottita, insieme ad altri due amici, dalla furia del fiume Natisone.



Mihaela è convinta che sua figlia e i suoi due amici si sarebbero potuti salvare: "Sarebbero bastati sei minuti con l'elicottero per salvarli. Vogliamo capire cos'è successo. Forse non erano stati creduti o forse chi ha risposto non aveva la preparazione adatta per capire il pericolo. È stata tutta una perdita di tempo che è stata fatale per i ragazzi". Mihaela commenta anche l'ultima, drammatica, telefonata della figlia ai soccorritori: "Come puoi chiedere a una ragazza circondata dall'acqua di fare delle foto e dei video?".

"Mia figlia le ha provate tutte per salvarsi. Mi chiedo da dove abbia preso tutta quella lucidità e quella forza", aggiunge Mihaela, che non ha dubbi: "Nessuno si merita una cosa del genere. Questa tragedia si poteva evitare".