Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio: "Nostro figlio Davide vive solo perché attaccato ai macchinari"

Giusy Orlando e Massimiliano Ferrerio ripercorrono a Verissimo la tragica vicenda del figlio Davide, in coma dal 2022 dopo un pestaggio, avvenuto a Crotone, per uno scambio di persona.



"Davide è immobile in un letto, non si può accettare di vederlo così. Noi andiamo a trovarlo tutti i giorni in clinica. Lo vediamo lì inerme e ci chiediamo ogni giorno perché la sua vita si sia dovuta fermare a 20 anni per mano di persone che non hanno avuto un briciolo di umanità", afferma Giusy Orlando, che è corsa subito sul posto del pestaggio quando, affacciandosi dall'abitazione della casa in cui si trovava in vacanza, ha visto che era accaduto qualcosa al figlio: "L'avevano massacrato, aveva sangue dal naso, dalle orecchie. Mi ha vista e le sue ultime parole sono state: 'Ti voglio bene, mamma'".

Dal 2022 Davide Ferrerio si trova in coma irreversibile. Il papà Massimiliano Ferrerio spiega: "Per i medici non ci sono speranze a causa dei danni che ha subito". Giusy Orlando aggiunge: "Davide vive solo perché è attaccato a dei macchinari. Delle volte mi chiedo se sono egoista a volerlo così, a vederlo così. Mi chiedo se dovrei lasciarlo andare".