Selin Genç e il marito Onur Alp Erol | Instagram: @seliinngenc

Selin ha condiviso sui social alcuni scatti con il neo marito, l'imprenditore turco Onur Alp Erol , scrivendo: "Il giorno più magico delle nostre vite", aggiungendo poi un ringraziamento speciale a chi ha contribuito a rendere perfetto il momento: "Grazie a tutti per aver fatto parte della nostra storia".

Ospite a Verissimo nel febbraio 2024, l'attrice turca Selin aveva raccontato di aver conseguito una laurea in ingegneria industriale prima di accettare in modo inaspettato il ruolo che le ha aperto le porte della recitazione.

Sebbene la sua famiglia avesse prospettive diverse per il suo futuro, l'attrice aveva sottolineato di aver sempre ricevuto il loro costante sostegno e fiducia. Ricordando la sua prime esperienza sul palco in età prescolare, Selin aveva detto: "Ora, se guardo quella foto, vedo sempre la stessa bambina, una bambina che vuole sempre dare il massimo. L'unica cosa che vorrei dirle: è commetti pure degli errori, ma non avere mai paura di provarci perché la perfezione non esiste. Qualsiasi cosa ti accada, continua a sognare".