Ultimo dedica una canzone al figlio in arrivo

Ultimo dedica una canzone al primo figlio Enea, che sta per nascere. L'artista diventerà papà insieme alla compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.

Sui social scrive alcune parole piene d'amore: "Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me”.

Alcuni giorni fa, in un altro post su Instagram, aveva anticipato alcuni versi del nuovo brano: "Avrai preso da me se a scuola sarai distratto. Non ti auguro niente anzi ti auguro tutto. Scusa la confusione ma è bello così. Ho un labirinto nel cuore e ti immagino qui".

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, tutta la loro storia

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, seconda figlia di Heather Parisi, si sono conosciuti nel 2020. L'anno seguente, hanno ufficializzato la loro relazione con uno scatto sui social di un bacio al tramonto.

In un'intervista, Ultimo aveva parlato della sua compagna: "Ci siamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Jacqueline ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei".

A giugno del 2024, la coppia aveva deciso di dare l'annuncio di un bambino in arrivo sul palco dello stadio Olimpico a Roma, durante un concerto del cantante. "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia", aveva detto Ultimo prima di baciare il pancione di Jacqueline.