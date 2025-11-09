Vanessa Incontrada sul matrimonio con Rossano Laurini: "Non me lo sarei mai aspettata"

Vanessa Incontrada parla a Verissimo del matrimonio annunciato con il compagno Rossano Laurini, a cui è legata dal 2007 e con cui ha avuto il figlio Isal.

"Sarà una cerimonia intima, con le persone alle quali voglio bene", racconta l'attrice e conduttrice confermando che le fedi le porterà il figlio Isal. "Sono molto felice - continua Vanessa - Adesso ho una consapevolezza di quello che vado a fare. Questa cosa del matrimonio era da un po' di tempo che mi mancava, non poteva accadere in un momento migliore. Dopo tanti anni insieme, io e Rossano ci siamo riscoperti. C'è stata di mezzo una separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento, ma la vita sorprende sempre".

"Sono stato il primo a saperlo", dice Gigi D'Alessio a proposito delle nozze di Vanessa Incontrada, ospite a Verissimo insieme alla collega e amica. "Eravamo a Milano a una cena insieme - continua la conduttrice e attrice che aggiunge ridendo - Gigi ci ha dato un consiglio che non abbiamo ascoltato, stiamo facendo tutt'altra cosa".