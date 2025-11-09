Leopoldo Mastelloni parla dell'ictus: "Prima di me lo ha avuto anche mia sorella e mia madre"

Ospite a Verissimo, Leopoldo Mastelloni racconta com'è oggi la sua vita, dopo che la scorsa estate è stato colpito da un ictus all'età di 80 anni. "Ero a casa da solo - racconta a Silvia Toffanin l'attore e regista - Quando a un certo punto mi alzo dal letto e mi gira la testa. Mi inginocchio per terra e cerco di appoggiarmi alla mia immagine nello specchio, come se fosse un'altra persona a cui aggrapparmi. In quel momento Dio ha voluto che mi arrivasse una telefonata di una mia amica. Così le racconto cosa mi stava accadendo e lei ha chiamato un'ambulanza".

Leopoldo Mastelloni continua il suo racconto: "La cosa assurda è che un mese prima che l'avessi io, ha avuto un ictus anche mia sorella e prima di lei mia madre. Mia mamma, purtroppo, è rimasta immobilizzata in una parte del corpo".

A proposito della mamma che non c'è più, l'artista aggiunge: "Quando mia madre se n'è andata ho capito cosa volesse dire andarsene, morire. Quando è morta lei mi guardava e non ha chiuso gli occhi, è stato un soffio".