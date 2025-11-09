Valentina Persia parla del compagno scomparso: "Grazie a lui so cosa vuol dire amare"

Valentina Persia ricorda a Verissimo Salvo, il compagno scomparso all'età di 42 anni. "Grazie a lui riconosco cosa vuol dire la parola amare. Parlo di lui con il sorriso e ne parlo bene perché è stata una persona che prendeva la vita a morsi, aveva una voglia incredibile di vivere. Mi diceva sempre di continuare la mia missione, perché per lui era bello vedere la gente ridere".

L'attrice e comica parla anche della sua vita sentimentale attuale, dichiarando di non avere un nuovo compagno: "Sono da sola, non perché abbia chiuso le porte ma perché sto bene con i miei figli, Lorenzo e Carlotta, sono totalmente innamorata di loro. Per il momento non sento l'esigenza di avere un compagno".

Nello studio di Verissimo, Valentina Persia si racconta anche come madre: "Sono una mamma ansiosa che cerca di non trasmetterlo ai figli. Sono severa perché voglio che rispettino delle regole, soprattutto per il riguardo nei confronti degli altri. Sono anche una mamma che li vizia, sono una mamma sincera".

