Fiordaliso: "Da 20 anni non ho un compagno"

Fiordaliso parla a Verissimo della sua vita privata, lasciando intendere di essere casta da diverso tempo. "Posso dire che sono diacona anch'io?", risponde scherzando Fiordaliso alla domanda sull'amore, facendo riferimento al cugino appena nominato diacono, che le ha scritto una lettera letta in trasmissione. La cantante continua: "Sono diacona da 20 anni ormai, pura o quasi. Adesso sono in odore di santità. Da 20 anni non ho un compagno e tutto quello che c'è intorno. Non ho più niente. Dormo con un chihuahua e non mi interessa avere un compagno".

Sempre a proposito dell'amore e della sua vita privata, Fiordaliso continua: "Un compagno è una rottura di scatole tremenda. Ormai io sono realizzata, alla mattina mi alzo e faccio quello che voglio. Da sola si sta da Dio. Voglio dire a tutti: se vi è andato male un matrimonio, basta! Io ora sono felice così, non mi piace nessuno. Ormai gli uomini li guardo come se fossero delle donne".