Evelina Sgarbi: "Mio padre Vittorio aveva anche un'altra compagna"

Evelina Sgarbi torna a Verissimo per parlare del padre dopo aver avanzato la richiesta di nominare un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi. "Io so di avere la mia verità e di stare facendo tutto questo per una buona causa - dice Evelina a Silvia Toffanin - Mio papà ha detto anche delle cose pesanti su di me, ma io penso sia plagiato in questo momento".

A questo proposito, dopo aver detto a Verissimo che secondo lei il padre è come se fosse "lobotomizzato", Evelina Sgarbi dichiara: "Per fare un esempio di quello che intendo, usciti dall'aula di tribunale, mio papà non mi ha rivolto parola, la compagna ha detto a lui se io volessi andare a casa con loro e così lui me lo ha detto. Non è più come parlare con la stessa persona. Ha uno sguardo perso, fisso".

A proposito della vita sentimentale di Vittorio Sgarbi, Evelina conferma alcune voci: "Papà aveva anche un'altra compagna. Sì, esiste, e in effetti l'ho vista qualche volta. Molto carina, l'ho vista soprattutto qualche anno fa, ma come fossero i rapporti tra di loro non lo so di preciso".

Sempre a proposito dell'altra compagna del padre, Evelina Sgarbi aggiunge: "È una persona educata. Qualche anno fa c'era più lei rispetto la compagna ufficiale. Mio padre ha sempre avuto le sue 'varie ed eventuali'. Ammetto che mi seccasse un po' il fatto che avesse molte donne, mi dava fastidio anche il fatto che le baciasse davanti a me".