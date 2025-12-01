Johnny Depp, i dolci ricordi con l'ex Vanessa Paradis: "È stata la felicità"

Johnny Depp e Vanessa Paradis

A più di dieci anni dalla loro separazione, Johnny Depp ha recentemente ricordato con profondo affetto la sua storia d'amore con Vanessa Paradis.

Durante un’intervista in Giappone, in occasione dell’inaugurazione della sua mostra d’arte A Bunch of Stuff, l’attore ha rivelato di conservare oggi "solo ricordi incredibili" del periodo vissuto accanto alla cantante francese.

"Lei indossava un abito a balconcino, poi si è girata e ho visto i suoi occhi, e boom! La mia vita da single era finita", ha raccontato ricordando il loro primo incontro nella hall di un hotel parigino durante le riprese del film The Ninth Gate.

"Durante i suoi tour ho avuto il tempo di fare il padre", ha continuato, riferendosi ai momenti in cui Paradis era impegnata nei concerti e lui poteva dedicarsi ai figli.

L'attore ha spiegato il motivo per cui quella relazione è stata così significativa: "La verità è che la prima volta che ho sentito di avere una casa è stata nel sud della Francia, dove io e Vanessa abbiamo cresciuto i nostri figli. È l’unico posto in cui mi sia mai sentito a casa".

Nonostante il sentimento profondo, la loro storia si concluse nel 2012.