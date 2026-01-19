Intervento per Amanda Lear: “È il terzo in due mesi”

Foto Instagram Amanda Lear

Nuovo intervento per Amanda Lear. A renderlo noto è stata la stessa cantante e attrice, che sui social ha pubblicato uno scatto dopo l'operazione. "Terzo (e si spera ultimo) intervento agli occhi. Terzo intervento in due mesi", ha spiegato Amanda Lear nella didascalia del post.



Non è la prima volta che la cantante e attrice usa i social per aggiornare i fan sui suoi problemi di salute. Nel 2022, aveva reso noto di essersi sottoposta a un intervento al cuore. "Felice di averlo fatto. Chirurgia cardiaca. Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan", aveva scritto sui social dopo l'operazione.



Ospite a Verissimo, Amanda Lear aveva parlato del suo rapporto con il tempo che passa. "Invecchiare è un'ingiustizia, però dobbiamo accettarlo, non serve a niente rifiutarlo. Io ho delle rughe che non avevo prima", aveva detto nel 2024. E con l'ironia che la contraddistingue aveva aggiunto: "La cosa bella è che, invecchiando, ci vedi meno, quindi io, senza occhiali, mi guardo allo specchio e mi vedo benissimo".