Amanda Lear: "Invecchiare è un'ingiustizia, ma dobbiamo accettarlo"

Amanda Lear parla a Verissimo del tempo che passa. E afferma: "Invecchiare è un'ingiustizia, però dobbiamo accettarlo, non serve a niente rifiutarlo. Io ho delle rughe che non avevo prima". Amanda Lear aggiunge con l'ironia che la contraddistingue: "La cosa bella è che, invecchiando, ci vedi meno, quindi io, senza occhiali, mi guardo allo specchio e mi vedo benissimo". Nel corso dell'intervista Amanda Lear parla anche della solitudine alla sua età: "Io non mi sento mai sola. Torno a casa, mi strucco, sono circondata dai miei animali che non mi hanno mai tradita. Non capisco le donne che dicono: 'Siamo tanto sole alla nostra età'. Ma non è vero, è bello essere sole: ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi". "Sono sempre stata così. Anche nelle storie d'amore trovo importante che ognuno viva a casa propria. Possiamo vederci quando vogliamo, uscire, ma poi ognuno a casa propria. Questa cosa di coabitare insieme è insopportabile", conclude.