Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico

Lutto per Stefano De Martino. Il papà del conduttore, Enrico, è scomparso all'età di 61 anni. La notizia, riportata da diversi media, è stata confermata dall'entourage di Stefano De Martino all'agenzia stampa Adnkronos. Enrico De Martino sarebbe stato malato da tempo e le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate negli ultimi mesi.



Era stato proprio Enrico De Martino, ballerino professionista, a trasmettere al figlio la passione per la danza, grazie alla quale Stefano ha mosso i primi passi in tv nel programma Amici, per diventare poi un conduttore di successo. Enrico De Martino si era però opposto, all'inizio, alla scelta di Stefano di intraprendere la carriera come ballerino, ritenuta troppo dura e incerta.



"Papà aveva ragione. Intraprendere un percorso artistico è sempre una grande scommessa. Credo che mio padre avesse semplicemente paura che io ne rimanessi deluso e in qualche modo provava a proteggermi da questa eventualità", aveva spiegato Stefano De Martino a Verissimo.



Con gli anni Enrico De Martino era diventato grande sostenitore del figlio. "Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era, senza montarsi la testa", aveva detto lo stesso Enrico De Martino in un'intervista.



