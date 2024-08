Gianmarco Tamberi va in finale alle Olimpiadi, la dedica di Chiara Bontempi: “Sei un fenomeno"

Gianmarco Tamberi si è qualificato alla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Di recente l'altista - già campione olimpico a Tokyo 2020 - ha dovuto affrontare dei problemi di salute, che hanno rischiato di compromettere i Giochi di Parigi.

"Ho avvertito una fitta lancinante a un fianco. Pronto soccorso, Tac, ecografia, analisi del sangue. Probabile calcolo renale. Ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre", aveva scritto Gianmarco Tamberi sui social, pubblicando una foto dall'ospedale. Gimbo però aveva promesso: "Una sola cosa è certa, non so come ci arriverò, ma io in quella pedana ci sarò e darò l'anima fino all'ultimo salto, qualsiasi sarà la mia condizione".

Poche ore prima della gara per le qualificazioni, Gianmarco Tamberi, in un altro messaggio social, aveva scritto: "Sarà molto probabilmente la gara più difficile di tutta la mia vita. Ora non si tratta più di sapere come io stia, ma di che cosa sarò in grado di fare! Lotterò con tutto me stesso".

Nonostante le difficoltà, l'altista è riuscito a qualificarsi, fermandosi a 2.24, fallendo tre volte il tentativo dei 2.27. Sui social è arrivato immediato il sostegno di Chiara Bontempi. "Amore mio, sei un fenomeno", ha scritto la moglie del campione. Di recente, la loro storia d'amore ha avuto un'eco internazionale, dopo che Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale nella Senna, durante l'apertura delle Olimpiadi in cui Gimbo era portabandiera dell'Italia.

Nel video sotto, la storia di Gianmarco Tamberi.