Gianmarco Tamberi: "Non vedo l'ora di diventare papà"

Gianmarco Tamberi condivide a Verissimo la delusione dopo le Olimpiadi di Parigi, dove non ha raggiunto i risultati sperati a causa di problema di salute improvviso. Il campione rivela di volersi concentrare adesso non solo sulla sua carriera, ma anche sulla vita privata: "Finora il mio obiettivo principale erano le Olimpiadi. Ho aspettato fino a Parigi per cogliere questa grande opportunità, ma adesso non vedo l'ora di diventare papà".

"Con Chiara non vediamo l'ora di diventare genitori. Speriamo presto", aggiunge il campione, 32 anni, rivolgendosi alla moglie Chiara Bontempi. Del desiderio di diventare mamma, Chiara aggiunge: "Penso che una donna non sia mai pronta, ma credo che sia arrivato il momento giusto".