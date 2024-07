Roberto Baggio festeggia 35 anni di matrimonio con Andreina Fabbi

Instagram @roberto_baggio10

Roberto Baggio ha festeggiato il 35esimo anniversario di matrimonio con Andreina Fabbi.

Il campione di 57 anni anni, per celebrare questa data importante, ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero delle nozze, a corredo del quale, aggiungendo un cuore ha scritto: "Oggi 35 anni più 7 di fidanzamento".

Andreina Fabbi, che ha condiviso nelle sue storie su Instagram la stessa foto, ha avuto tre figli con l'ex calciatore: Valentina (1990), Mattia (1994) e Leonardo (2005).

Roberto Baggio e Andreina Fabbi, la storia d'amore

Roberto Baggio e Andreina Fabbi si sposati nel 1989, dopo sette anni di fidanzamento. La coppia nel 1990 ha coronato il suo amore con la nascita della primogenita Valentina, che oggi è un'esperta in comunicazione nel settore dell'organizzazione di eventi e social media manager del padre.

Nel 1995 Roberto Baggio e Andreina Fabbi hanno avuto il secondo figlio Mattia, che sui social si definisce "chef per divertimento e per gli amici" e nel 2005 hanno accolto Leonardo.

"Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c'erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio", aveva raccontato Baggio a Vanity Fair.

"Quando presi la decisione di smettere di giocare, da una parte ero felice perché sentivo che avrei smesso di soffrire per i miei dolori, dall'altra sapevo che andavo ad assumere un nuovo ruolo all'interno della famiglia, prendendomi responsabilità che, fino a quel momento, erano quasi tutte sulle spalle di mia moglie Andreina", aveva aggiunto l'ex calciatore, che di recente con la sua famiglia è stato vittima di una rapina nella sua casa ad Altavilla Vicentina.