Dal ritorno alla conduzione del Grande Fratello Vip al matrimonio con Bastian Muller: Ilary Blasi si è raccontata a Verissimo.

La conduttrice ha condiviso le emozioni di tornare al timone del reality di cui condusse la prima edizione nel 2016: "Il primo amore non si scorda mai, è un programma che mi è rimasto nel cuore. Poi sono contenta di ritrovare tutto il gruppo di lavoro, non ci siamo mai persi di vista".



Ilary Blasi ha commentato anche le voci di un imminente matrimonio con Bastian Muller. "Se mi sposo? Quando divorzio", ha detto la conduttrice, 44 anni, che è stata sposata dal 2005 al 2022 con Francesco Totti, con cui ha avuto i figli Cristian (2005), Chanel (2007) e Isabel (2016).

Per quanto riguarda il divorzio dall'ex marito, Ilary Blasi ha aggiunto: "Manca poco, siamo ai titoli di coda". Riguardo al matrimonio con il compagno, la conduttrice ha rivelato: "Sal Da Vinci ha fatto una promessa a me e a Selvaggia Lucarelli. Vedremo...".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Ilary Blasi a Verissimo.