Valentina Persia, la dedica ai suoi gemelli: “Siete il mio spettacolo più bello”

"Undici anni di voi, di noi": inizia così la dolce dedica di Valentina Persia ai suoi due gemelli Carlotta e Lorenzo che compiono 11 anni. "Siete, da sempre e per sempre, il mio spettacolo più bello", aggiunge la comica, 54 anni, pubblicando uno scatto con i figli. "Infinitamente amore. Auguri dalla vostra mamma", conclude Valentina Persia.
Valentina Persia è diventata mamma nel 2015. Un percorso, quello della maternità, che ha deciso di intraprendere da single, dopo aver perso il grande amore della sua vita, Salvo, scomparso all'età di 42 anni.
Ospite a Verissimo nel 2023, Valentina Persia aveva parlato del suo difficile percorso per diventare mamma. "Sono diventata mamma a 43 anni, ma non per un capriccio. Purtroppo la vita ha portato via il mio grande amore, e allora ho deciso di diventare mamma da sola. Penso che si diventi mamma ancora prima di avere figli. Io ho lottato per averli, li ho voluti, li ho desiderati", aveva detto la comica, che aveva rivelato di aver sofferto anche di depressione post partum: "Guardavo i miei figli e mi dicevo perché non provo quell'amore che tutti dicono. Ma io non ero una mamma sbagliata, ero solo una mamma sola e stanca".
Tornata a Verissimo nel 2025, Valentina Persia aveva raccontato com'è crescere i suoi figli da sola: "Sono sicuramente una mamma ansiosa - anche se cerco di non trasmettere loro la mia ansia -, sono una mamma severa, sono una mamma sincera. Cerco di insegnare ai miei figli l'educazione, di trasmettere loro la generosità e mi auguro che siano curiosi. Sono anche una che li vizia. La sera spengo la tv perché voglio che ci raccontiamo cosa è accaduto durante il giorno. Voglio che sappiano che oltre lo smartphone, se alzano la testa, c'è un mondo attorno a loro in cui accadono cose meravigliose".