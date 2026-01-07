Valentina Persia, la dedica ai suoi gemelli: “Siete il mio spettacolo più bello”

"Undici anni di voi, di noi": inizia così la dolce dedica di Valentina Persia ai suoi due gemelli Carlotta e Lorenzo che compiono 11 anni. "Siete, da sempre e per sempre, il mio spettacolo più bello", aggiunge la comica, 54 anni, pubblicando uno scatto con i figli. "Infinitamente amore. Auguri dalla vostra mamma", conclude Valentina Persia.

Valentina Persia è diventata mamma nel 2015. Un percorso, quello della maternità, che ha deciso di intraprendere da single, dopo aver perso il grande amore della sua vita, Salvo, scomparso all'età di 42 anni.

Ospite a Verissimo nel 2023, Valentina Persia aveva parlato del suo difficile percorso per diventare mamma. "Sono diventata mamma a 43 anni, ma non per un capriccio. Purtroppo la vita ha portato via il mio grande amore, e allora ho deciso di diventare mamma da sola. Penso che si diventi mamma ancora prima di avere figli. Io ho lottato per averli, li ho voluti, li ho desiderati", aveva detto la comica, che aveva rivelato di aver sofferto anche di depressione post partum: "Guardavo i miei figli e mi dicevo perché non provo quell'amore che tutti dicono. Ma io non ero una mamma sbagliata, ero solo una mamma sola e stanca".