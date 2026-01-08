Alvaro Morata e la dedica a Louis Buffon in Serie A: "Giocavamo insieme quando eri un bambino"

Dopo l'esordio di Louis Buffon in Serie A, è arrivata la dedica di Alvaro Morata , che ha pubblicato uno scatto della maglia del Pisa con il nome Buffon. "Abbiamo giocato insieme dopo gli allenamenti quando eri un bambino, mi fa tanto felice avere la tua maglia da professionista", scrive il calciatore spagnolo, 33 anni. E conclude: "In bocca al lupo".

Storia Instagram Alvaro Morata



Louis Buffon è nato nel 2007 dal matrimonio di Gigi Buffon e Alena Seredova. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel 2017 con la Sisport nel ruolo di attaccante. Il suo debutto in Serie A è avvenuto il 5 ottobre 2025. Gigi Buffon aveva parlato a This Is Me dell'esordio del figlio in Serie A. "Mio figlio si è permesso di anticiparmi di una settimana", ha detto con ironia l'ex portiere, che aveva esordito in Serie A proprio all'età di 17 anni come Louis Thomas. Gigi Buffon aveva parlato anche del fatto che il figlio avesse seguito le sue orme nel calcio, ma non nello stesso ruolo: "Lì è stato bravo lui. Lui si è sempre rifiutato di giocare come portiere e ha sempre detto di voler fare l'attaccante".