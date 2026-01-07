Mandy Moore e la "tristezza di sapere di non avere altri figli"

Mandy Moore ha condiviso una riflessione intima sulla maternità. "Sono dal ginecologo per un controllo. Sono infinitamente grata per la mia splendida famiglia. E allo stesso tempo c’è una certa tristezza nel sapere che ho finito di avere figli e che non sarò più incinta", ha scritto la cantante e attrice, 41 anni, sui social.



Mamma di August (2021), Oscar (2022) e Louise (2024), avuti con il marito Taylor Goldsmith, in passato Mandy Moore aveva parlato dell'infertilità, rivelando di aver sofferto di endometriosi. "Ero incredula di essere rimasta incinta; quando l’ho saputo stavo per sottopormi a un intervento chirurgico per l'endometriosi. A causa di questo problema, ero molto titubante a credere nella gravidanza; quando ho saputo di essere incinta ho trattenuto il respiro fino alla dodicesima settimana", aveva detto la cantante e attrice.



Mandy Moore ha dato alla luce la sua terza figlia a settembre del 2024. In un podcast aveva parlato della gravidanza a 40 anni: "Viene usato il termine 'gravidanza geriatrica'. Penso che, almeno nella mia esperienza, molte delle mie amiche abbiano figli più tardi nella vita, che sia per scelta, per circostanze o per biologia. Credo che la cosa con cui ho avuto più difficoltà sia stato il modo in cui il sistema in generale tende a trattarci come un’anomalia, come se fossimo troppo vecchie, troppo complicate o ad alto rischio, quando in realtà è come dire: 'No, siamo solo esseri umani'".