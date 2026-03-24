Grande Fratello Vip, cosa sta succedendo? Diretta del 24 marzo

Ilary Blasi

Martedì 24 marzo in prima serata su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.

Ilary Blasi apre la terza puntata del Grande Fratello Vip

Ilary Blasi dà il via alla diretta del 24 marzo salutando le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e chiudendo ufficialmente il televoto che decreterà il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia vs Dario Cassini e il "pillola gate"

Il primo confronto della diretta ha come tema il cosiddetto "pillola gate" che ha animato gli animi nel corso della settimana. Dario Cassini ipotizza che Antonella Elia gli abbia nascosto delle pillole importanti per la sua salute. Elia replica con queste parole: "Sono disgustata, l'infamia e la menziona sono dei peccati tremendi, quindi una persona così non la considero più". Alcuni inquilini della Casa sostengono che non sia stata Antonella Elia a nascondere le pillole, bensì lo stesso Dario Cassini, che dichiara: "Giovanni ha insinuato che io da solo abbia fatto questa cosa. La mia versione dei fatti che con la tecnologia di adesso è riprendibile voi non me la state rendendo disponibile". La risposta di Giovanni Calvario non tarda ad arrivare: "Il giorno dopo sei stato a parlare di questo con tutti, è diventato un fatto nazionale. Hai cambiato la tua versione 46 volte nell'arco della serata. Io mi sento molto in imbarazzo ad aver visto questo".

Adriana Volpe e la presunta battuta sul vibratore ad Alessandra Mussolini

Dopo il pillola gate, è tempo di un altro scontro a tema "salute" all'interno della Casa del GF Vip. Alessandra Mussolini e Adriana Volpe si scontrano-confrontano dopo i diverbi della settimana causati da una sveglia alle 8 del mattino che Alessandra punta ogni giorno per prendere delle pillole. Tra una discussione e l'altra, Adriana Volpe avrebbe detto ad Alessandra Mussolini una battuta con una presunta allusione a una vibrazione molto precisa. A difesa della Mussolini, nel corso della diretta del 24 marzo, interviene Selvaggia Lucarelli: "Adriana tu le hai detto: 'Forse del vibratore avresti bisogno'. Queste sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia degli ormoni e del perché non lo facciamo abbastanza".