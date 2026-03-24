Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo, Ilary Blasi annuncia il nome del primo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.
Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Paola, Raimondo e Lucia, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Dario, Francesca, Marco e Nicolò. Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Dario Cassini è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.
Dario è così il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.