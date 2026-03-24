Dario Cassini

Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Paola, Raimondo e Lucia, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Dario, Francesca, Marco e Nicolò. Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Dario Cassini è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Dario è così il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE