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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO25 marzo 2026

Grande Fratello Vip, chi è l'eliminato del 24 marzo

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, uno dei concorrenti in nomination deve lasciare la Casa dopo la chiusura del televoto
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Nella puntata del Grande Fratello Vip in onda martedì 24 marzo, Ilary Blasi annuncia il nome del primo concorrente eliminato di questa edizione dopo la chiusura del televoto.

Chi è stato eliminato il 24 marzo dal Grande Fratello Vip?

Dario CassiniDario Cassini

Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono i concorrenti in nomination. I primi a salvarsi sono Paola, Raimondo e Lucia, mentre restano in attesa di scoprire il proprio destino Dario, Francesca, Marco e Nicolò. Successivamente, Ilary Blasi comunica ai concorrenti il verdetto del televoto: Dario Cassini è il concorrente meno votato dal pubblico e viene eliminato.

Dario è così il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip e deve abbandonare la Casa in maniera definitiva.

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