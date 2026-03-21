Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 20 marzo, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination . Antonella Elia è la preferita del pubblico ed è immune.

Le nomination del Grande Fratello Vip del 20 marzo

Le nomination della seconda puntata del GF Vip 2026 iniziano con le scelte del gruppo Economy capitanato da Adriana Volpe. Nella mystery room ognuno ha di fronte sette carte con i volti degli altri concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo.

Il Gold club di Antonella Elia, invece, fa le nomination nel segreto del confessionale.

Il meno votato tra Dario Costantini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sarà il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello Vip.

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