In nomination ci sono Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo .

Antonella Elia scopre di essere immune al Grande Fratello Vip

Il concorrente più votato dal pubblico è Antonella Elia e ottiene l'immunità. La concorrente lo scopre in Mystery Room. Dentro una scatola trova un comunicato del Grande Fratello Vip che legge ad alta voce: "Il pubblico ha deciso che a guadagnare l’immunità è Antonella".

"Mi riempie il cuore di gioia", commenta la concorrente. Appena uscita dalla Mystery, viene accolta da Adriana Volpe che la stringe in un abbraccio, seguita dagli altri concorrenti.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE