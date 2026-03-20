Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 20 marzo del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.
In nomination ci sono Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.
Il concorrente più votato dal pubblico è Antonella Elia e ottiene l'immunità. La concorrente lo scopre in Mystery Room. Dentro una scatola trova un comunicato del Grande Fratello Vip che legge ad alta voce: "Il pubblico ha deciso che a guadagnare l’immunità è Antonella".
"Mi riempie il cuore di gioia", commenta la concorrente. Appena uscita dalla Mystery, viene accolta da Adriana Volpe che la stringe in un abbraccio, seguita dagli altri concorrenti.