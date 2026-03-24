Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli

Durante la diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda martedì 24 marzo, Alessandra Mussolini e Adriana Volpe si scontrano-confrontano dopo i diverbi avuti nel corso della settimana. Al centro delle discussioni la sveglia alle 8 del mattino che Alessandra punta ogni giorno per prendere delle pillole.

Tra una discussione e l'altra, nei giorni scorsi Adriana Volpe avrebbe fatto ad Alessandra Mussolini una battuta con una presunta allusione a una vibrazione molto precisa. A difesa della Mussolini, nel corso della diretta del 24 marzo, interviene l'opinionista Selvaggia Lucarelli: "Adriana tu le hai detto: 'Forse del vibratore avresti bisogno'. Queste sono battute che lasciano intendere che le donne siano in balia degli ormoni e del perché non lo facciamo abbastanza".