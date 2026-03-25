Grande Fratello Vip, le nomination

Sul finire della terza puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 24 marzo, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 24 marzo

Le nomination della terza puntata del GF Vip 2026 iniziano con le scelte del gruppo Economy capitanato da Adriana Volpe. Nella mystery room ognuno ha di fronte delle carte con i volti degli altri concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. I due nominati del Club Economy risultano così essere Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini.

Il Gold club di Giovanni Calvario, invece, fa le nomination "miste": il capitano sceglie chi le fa palesi e chi può farle nel segreto del confessionale.

Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry sono i concorrenti in nomination. Il pubblico, tramite il televoto, è chiamato a scegliere chi salvare.