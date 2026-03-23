Nella Casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea si apre con Lucia Ilardo, condividendo uno dei capitoli più delicati della sua vita: la perdita del compagno e il percorso che l’ha portata a trovare la forza nella maternità.
Il racconto nasce da una domanda di Lucia, che chiede a Ibiza quanto tempo sia stata legata al padre di suo figlio. Così, Ibiza ripercorre la loro relazione, durata circa tre anni: lo ha conosciuto a 17 anni, è rimasta incinta a 20 e ha dato alla luce il bambino a 21, mentre lui, di tre anni più grande, ne aveva 24 quando è nato il piccolo.
La modella spiega che la loro storia si è interrotta quando ha scoperto di essere incinta: "Quando l'ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere. L'ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada". I due si erano poi riavvicinati verso la fine della gravidanza, ma il rapporto è durato poco. "Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca", confessa Ibiza.
Nel racconto emerge il ruolo determinante del figlio, che per lei ha rappresentato una vera ancora di salvezza: "Quando hai una creatura così bella e pura, sono due le scelte: o vivi il dolore e ti butti giù o vai avanti. Io e mio figlio ci siamo autocurati, è il mio mini me", rivela la ragazza.
Ibiza Altea, 26 anni, è nata ad Atlanta il 17 giugno 1999, ma è cresciuta in Italia. Figlia di Priscilla, vocalist americana a Ibiza, e di Angelo, ex parlamentare di origini sarde, ha vissuto a Vicenza prima di trasferirsi a Milano, dove lavora come modella e attrice.
Mamma di un bambino di 6 anni, ha perso il compagno in un incidente d’auto quando il piccolo aveva appena sei mesi. È diventata nota al grande pubblico nel 2025, quando ha partecipato al reality Too Hot To Handle.