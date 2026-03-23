Nella Casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea si apre con Lucia Ilardo, condividendo uno dei capitoli più delicati della sua vita: la perdita del compagno e il percorso che l’ha portata a trovare la forza nella maternità.

Il racconto nasce da una domanda di Lucia, che chiede a Ibiza quanto tempo sia stata legata al padre di suo figlio. Così, Ibiza ripercorre la loro relazione, durata circa tre anni: lo ha conosciuto a 17 anni, è rimasta incinta a 20 e ha dato alla luce il bambino a 21, mentre lui, di tre anni più grande, ne aveva 24 quando è nato il piccolo.

La modella spiega che la loro storia si è interrotta quando ha scoperto di essere incinta: "Quando l'ha saputo, per lui era presto, è andato sotto shock, ma io ero decisa e lo volevo tenere. L'ho detto subito ai miei genitori e mi hanno supportata. Ho continuato per la mia strada". I due si erano poi riavvicinati verso la fine della gravidanza, ma il rapporto è durato poco. "Lui è morto quando mio figlio aveva 6 mesi in un incidente in macchina dopo la discoteca", confessa Ibiza.