Il conduttore anticipa anche i temi al centro dell'intervista: "Su Marco tante nuvole, tante fake news e lui racconterà il suo rapporto con Andrea Sempio: cosa è successo quel giorno, era davvero in montagna?".

Questa settimana, Quarto Grado raddoppia gli appuntamenti: va in onda in prima serata su Rete 4 sia giovedì 4 che venerdì 5 giugno.

Marco Poggi è il fratello di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nella villetta di famiglia il 13 agosto 2007. Nel corso degli anni, nonostante la Procura di Pavia abbia ribadito la sua totale estraneità ai fatti, Marco è stato al centro di ricostruzioni fantasiose e diffamazioni da parte di blogger e giornalisti che mettevano in dubbio il suo alibi: al momento del delitto si sarebbe trovato in vacanza in montagna con i genitori, Rita Preda e Giuseppe Poggi.

Le accuse ingiustificate gli sarebbero costate una causa per atti persecutori, con la Procura di Milano che avrebbe aperto un'inchiesta per stalking nei confronti di chi lo aveva preso di mira. La stessa Procura di Pavia, nella chiusura delle indagini del 2026, avrebbe definito le accuse rivoltegli "infanganti" e prive di fondamento. Marco sarebbe anche un amico stretto di Andrea Sempio, l'attuale indagato per l'omicidio della sorella, con cui avrebbe condiviso un legame particolarmente stretto negli anni tra il 2005 e il 2007.

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