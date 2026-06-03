Questa settimana l'approfondimento di Quarto Grado raddoppia. Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero vi aspettano su Retequattro con un doppio appuntamento: giovedì 4 giugno alle ore 21.30 e come da consuetudine, venerdì 5 giugno, sempre alla stessa ora.
Al centro della puntata di giovedì 4 giugno, si torna a parlare del caso Garlasco, con ospite in studio per la prima volta Mirko Crepaldi, amico da oltre vent’anni di Andrea Sempio.
E ancora, focus sulle ultime novità sul caso di Pamela Genini, con la presenza in studio di Francesco Dolci, unico indagato per vilipendio di cadavere e furto del corpo della vittima.
E infine, tutti gli aggiornamenti sulla vicenda delle avvelenate di Campobasso.
Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Massimo Picozzi, Paolo Colonnello, Caterina Collovati, Gabriella Marano e Marco Oliva.
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