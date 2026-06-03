Lucia ricorda anche il suo personale rapporto con Pamela Genini: "L'ho conosciuta. Era una persona fine, gentile e molto dolce. Sì, molto dolce. E mi dispiace tantissimo per quello che le è successo". Sul legame tra il figlio e la vittima, dichiara: "Ha fatto molto per Pamela, poi era innamorato".

"Sì, credo nella innocenza totale di mio figlio, perché non farebbe una cosa così", afferma la madre dell'indagato, che ribadisce: "Sono certa al 100%". Poi precisa: " Indagato non vuol dire essere colpevole . Non ha commesso niente di quello per cui è indagato".

Uno dei punti più controversi del caso riguarda le ripetute visite di Francesco Dolci al cimitero di Strozza, riprese dalle telecamere di sorveglianza in orari ritenuti sospetti dagli inquirenti. Lucia offre la sua versione dei fatti: "Più di una volta siamo andati insieme perché tornavamo da Bergamo e gli ho chiesto io: andiamo a trovare Pamela al cimitero, e poi sono andata anche altre volte da sola".

La donna racconta: "Lui ha fatto una strada diversa perché ha iniziato a piangere, sconvolto. Andava lì per pregare". E precisa: "Quando passava, andava al cimitero a trovare Pamela, a pregare per lei, non di certo a controllare chissà cosa".

Lucia respinge anche l'accusa di ossessione che la famiglia di Pamela e diversi esperti avrebbero mosso nei confronti di Francesco Dolci: "Non era ossessionato da Pamela, Francesco. Assolutamente no". La madre ricorda poi come il figlio abbia appreso la notizia della profanazione: "Mio figlio è sceso dalle scale piangendo. Mamma, mamma, hanno tagliato la testa di Pamela. E gli ho detto: Ma cosa stai dicendo?. Eh, purtroppo era successo veramente". Secondo la donna, Dolci avrebbe saputo dell'accaduto dalla mamma di un suo amico: "Stava vedendo televisione e ha chiamato mio figlio".